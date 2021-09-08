Hayvancılık, dünyadaki sera gazı emisyonlarının yüzde 14,5'ini oluşturuyor.

Bilimsel raporlar, zengin ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele etmek için et ve süt tüketiminde büyük düşüşlere ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

Almanya, İngiltere ve Fransa’dan daha fazla sera gazı emisyonundan sorumlu 20 şirkete büyük mali destek sağlanması tepki çekti.

Çevre kampanyacılarının yeni bir raporuna göre, verilen büyük mali destekle, et üretiminin 2029 yılına kadar 40 milyon ton daha artarak yılda 366 milyon tona ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Rapor ayrıca, en büyük şirketlerin daha küçük olanları satın alması ve rekabeti azaltmasıyla et ve süt sektöründe devam eden konsolidasyona işaret ediyor.

Et yerine farklı tüketim maddelerine teşvikin önemine dikkat çekiliyor.

İngiliz çiftçiler harekete geçti

AB'de hayvancılıktan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının küresel ortalamanın yarısı olduğu belirtiliyor.

İngiltere ve Galler'de Ulusal Çiftçiler Birliği, 2040 yılına kadar tarımda net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma hedefi belirledi.