Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Serik'te uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu üretip sattığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı, Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Tim Komutanlığı ekipleri, şüpheli R.D'nin Haspınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ormanlık alanda yapılan aramada 169 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Evinde ise esrar, kenevir tohumu ve 3 ruhsatsız av tüfeği bulunan zanlı gözaltına alındı.
Şüpheli R.D, jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Antalya
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