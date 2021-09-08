Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki anne ve oğlu yaşamını yitirdi, 2 çocuğu yaralandı.
Aksaray'da Serhat Yıldız (22) idaresindeki 35 AKT 632 plakalı otomobil, Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyü yakınlarında yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücünün annesi Arife (48) ile kardeşi Yakup Yıldız'ın (18) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü ile kız kardeşi Nazlı Yıldız (12), ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Cenazeler, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.
Etiketler: Trafik Kazası Aksaray
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