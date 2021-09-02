Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 09:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
20 bin öğretmen ataması tercihleri nasıl yapılır? 2021 öğretmen atama takvimi...
Milli Eğitim Bakanlığı 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ile ilgili takvimde değişiklik yaptı. 2021 sözleşmeli öğretmen ataması tercihlerinde son gün bugün. 20 bin öğretmen ataması ne zaman? Atama takvimi 2021...
Milli Eğitim Bakanlığı 2021 Mart ayı Sözleşmeli Öğretmen atama takvimini değiştirdi.
20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
20 bin öğretmen ataması tercihleri 29 Ağustos -2 Eylül arasında yapılacak. Sonuçlar 3 Eylül’de açıklanacak.
Bakanlık 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu ile ilgili takvimde değişiklik yaptı.
e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi nasıl yapılır?
Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri e-Devlet üzerinden yapılacak.
e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi için tıklayınız.
Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29 Eylül- 2 Ağustos arasında yapılacak.
Atama sonuçları ise 3 Eylül'de ilan edilecek.
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