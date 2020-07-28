20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı... E-Devlet 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları sorgulama...
20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı. 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? E- devlet 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları sorgulama...Atama sonrası istenecek belgeler...
Öğretmenlerin merakla beklediği 20 bin öğretmen atamasına ilişkin müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan vermişti.
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Öğretmen adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
20 bin öğretmen ataması sözlü mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
Öğretmenlerin merakla beklediği 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı. Öğretmen atamasına ilişkin mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü mülakat sonuçları için tıklayınız.
Sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da sona ermişti. Sözlü sınav sonuçları ise bugün ilan edildi.
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.— MEB (@tcmeb) July 28, 2020
Öğretmen adayları, sonuçları
e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
https://t.co/K0XNZm0Uoi pic.twitter.com/Ak2yI4zFvj
Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak.
20 bin öğretmen ataması atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak.
Daha önce 8 Eylül'de açıklanacağı duyurulan öğretmen atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.
Atama sonrası istenecek belgeler
Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecek.
Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.
Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.
Ataması yapılanlar, belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaklar.
Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacaklar.
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