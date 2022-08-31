Porsuk Spor Salonu'nda 27-28-29-30 Ağustos tarihlerinde Mihalıççık Belediyesi tarafından düzenlenen turnuvada, Beykoz Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz Belediyesi ve Mihalıççık Spor Kulübü mücadele etti.

Turnuvanın son günü 30 Ağustos Zafer Bayramı ile aynı gün olması sebebi ile turnuvanın kupa ve madalya töreni coşkulu bir şekilde gerçekleşti.