Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan'dan Pakistan'a insani yardım
Kazakistan, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan’a destek amacıyla 400 bin dolar değerinde insani yardım sağlama kararı aldı.
Kazakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in talimatı üzerine Başbakan Birinci Yardımcısı Roman Sklyar başkanlığında insani yardım komisyonu toplantısı yapıldı.
Toplantıda, şiddetli yağmur ve sel felaketi sonuçlarıyla mücadele eden Pakistan’a 400 bin dolar değerinde insani yardım yapılması kararlaştırıldı.
Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1162 kişi hayatını kaybetmiş, 33,4 milyon kişi sellerden etkilenmişti.
Etiketler: Kazakistan Sel
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