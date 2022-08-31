Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçe merkezi ile köylerinde haşhaş üretimi yapan çiftçiler, haşhaş kapsüllerini Sandıklı TMO Amirliği'ne teslim etmeye iki gün önce başladı.

Bir ay içeresinde kapsül alımının tamamlanması planlanırken, 3 ilçeden toplam bin 400 ton haşhaş kapsülü alımı planlanıyor.

Haşhaş kapsülleri, tırlarla işlenmek ve morfin üretiminde kullanılmak üzere fabrikaya gönderiliyor.

Üreticiler randevu sistemiyle haşhaş kapsüllerini teslim ederken, kilosu geçen yıl 5 liradan alınan kapsülün fiyatı, morfin ve rutubet oranına göre değişiklik gösterirken bu yıl tavan fiyat 7 lira 50 kuruş olarak gerçekleşiyor.