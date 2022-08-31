Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da haşhaş kapsülü alımı başladı
[Fotograf: İHA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliği tarafından morfin yapımında kullanılan haşhaş kapsülü alımı başladı.
Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçe merkezi ile köylerinde haşhaş üretimi yapan çiftçiler, haşhaş kapsüllerini Sandıklı TMO Amirliği'ne teslim etmeye iki gün önce başladı.
Bir ay içeresinde kapsül alımının tamamlanması planlanırken, 3 ilçeden toplam bin 400 ton haşhaş kapsülü alımı planlanıyor.
Haşhaş kapsülleri, tırlarla işlenmek ve morfin üretiminde kullanılmak üzere fabrikaya gönderiliyor.
Üreticiler randevu sistemiyle haşhaş kapsüllerini teslim ederken, kilosu geçen yıl 5 liradan alınan kapsülün fiyatı, morfin ve rutubet oranına göre değişiklik gösterirken bu yıl tavan fiyat 7 lira 50 kuruş olarak gerçekleşiyor.
Etiketler: Afyonkarahisar
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