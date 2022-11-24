Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 04:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
19 farklı noktada uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Isparta'da 19 farklı noktada düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunus Timi ekipleri, kentte 19 farklı noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerin çalışmasında 580 kişinin sorgusu yapıldı.
Sorgulanan 6 kişi hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Isparta Uyuşturucu
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