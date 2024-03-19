18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

Törende Gazi Himmet Can `Ahmet'im Mehmet'im Kınalı Ali'm` adlı şiirini okudu.



Şehitlik Özel Defterini imzalayan Vali Türker Öksüz, Anadolu topraklarına göz diken tüm dünya devletlerine karşı 'Çanakkale Geçilmez' ismini tarihe altın harflerle yazdıran ecdatlarının asla unutulmayacağını söyledi. Çanakkale Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözü olduğunu belirten Öksüz, "Çanakkale, Türk milletinin topyekun ayağa kalktığı, vatan sevgisinin, şahadet ile imtihan olduğu diriliş ve yükseliş abidesidir" ifadesini kullandı.



Şehit kabirlerine karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehitlikteki törenin ardından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda anma programı düzenlendi.