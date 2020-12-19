Sağlık Bakanlığı 18 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 205 bin 809 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 26 bin 410. Bugünkü hasta sayısı 4 bin 103 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 31 bin 945.

Son 24 saatte 246 hasta vefat etti, 31 bin 945 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 22 milyon 107 bin 503, toplam vaka sayısı 1 milyon 982 bin 090, toplam vefat sayısı 17 bin 610, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 707, hastalarda zatüre oranı %2.9, toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 753 bin 552 oldu.