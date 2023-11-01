17 Yaş Altı Kız Milli Takımı sporcu taramaları Adana ve Mersin'de yapıldı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2009-2010 doğumlu sporcuların oyuncu havuzunun belirlenmesi için taramalar yapıldı.

Sporculara uygulanan performans ölçümlerinin yanı sıra teknik beceriler de gözlemlendi.

2025 Avrupa Şampiyonası Elemesi ve 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın oluşturulması adına Adana ve Mersin'de sporcu taraması yapıldı.

Sporcu taramaları, planlanacak taramalar devam edecek. Tarama yapılacak olan iller ve tarihleri, Türkiye Voleybol Federasyonunun sitesinden ilan edilecek.