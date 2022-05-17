17 Mayıs Salı İSKİ su kesintisi… İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar…
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Bahçelievler
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Hürriyet Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
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100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
17.05.2022 09:41
|
Bitiş Tarihi
|
:
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Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Bakırköy
|
Etkilenen Mahalleler
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:
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Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Zuhuratbaba Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
|
Açıklama
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:
|
Zuharatbaba 400Mm Lik İsale Hattında Vana Ve Debimetre Montaj Çalışmaları Yapılmaktadır.
|
Başlama Tarihi
|
:
|
17.05.2022 09:01
|
Bitiş Tarihi
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:
|
Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Beykoz
|
Etkilenen Mahalleler
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:
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Polonezköy Mah,Zerzevatçı Mah,Örnekköy Mah,Elmalı Mah,Görele Mah,Mahmutşevketpaşa Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
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Ana İsale Hattı Vana Arızası
|
Açıklama
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:
|
Kavacık Acarlar 600 Mm Lik İsale Hattı Üzerinde Vana Arızası Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememektedir.
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Başlama Tarihi
|
:
|
17.05.2022 10:17
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
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İlçe
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:
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Kadıköy
|
Etkilenen Mahalleler
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:
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Osmanağa Mah,Caferağa Mah
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Arıza Sebebi
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:
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100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
17.05.2022 09:19
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Kadıköy
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Göztepe Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
17.05.2022 09:41
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Sarıyer
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
İstinye Mah,Yeniköy Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
17.05.2022 08:53
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Çatalca
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Oklalı Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|
Başlama Tarihi
|
:
|
17.05.2022 09:43
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Şile
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
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Çavuş Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
17.05.2022 09:59
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 17.5.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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