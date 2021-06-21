Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 08:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
[Fotoğraf: DHA]
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kademeli normalleşme sürecinde pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu.
Araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 08.12'de yüzde 56 oldu.
Etiketler: Trafik Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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