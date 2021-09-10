Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 11:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
15 kök kenevir ve 690 gram kubar esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 15 kök hint keneviri, 690 gram kubar esrar ele geçirildi.
Düzce’den alınan bilgilere göre Akçakoca ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri yasa dışı hint keneviri ekimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yenice Köyü’nde M. A.’ya ait ve eklentisinde yapılan aramada 15 kök hint keneviri, 690 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli M. A. gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Hint Keneviri Düzce
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