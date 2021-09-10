Düzce’nin en önemli geçim kaynağı ürünlerden biri olan fındığın alım satımında üreticinin mağdur olmaması için Düzce Belediyesi hasat zamanında harekete geçti. Kent merkezinde fındık alım satımı ile uğraşan tüccarları tek tek inceleyen Zabıta ekipleri, özellikle hassas kantarlardan yaşanan haksızlığın önüne geçiyor. 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu kapsamında yürütülen denetim çalışmalarında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından temin edilen hassas ağırlıklarla alış verişte kullanılan terazi ve kantarların kontrolleri yapıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle korsan fındık tüccarlığı yapan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, kantardan kilo çalımı yapıldığını ve bilindik esnaflarla çalışılması gerektiğini kaydetti. Zabıta ekipleri, fındık hasat zamanı boyunca alım satım yapan esnaflara denetimler yapacaklarını da belirtti.

