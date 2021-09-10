Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 11:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir araçta 114,3 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak çalışmada H.O. ve G.Y. 'nin doğu illerinden uyuşturucu madde getirceği bilgisi alındı. Ekiplerce şahısların kullanmış oldukları araç tespit edilerek Malatya yolu uygulama noktasında araca müdahale edildi. Araçta yapılan aramalarda 114.3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. H.O. ve G.Y. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu Narkotik
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