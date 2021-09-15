Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından 15 bin öğretmen ataması için sürecin başladığını duyurdu.

15 bin öğretmen atama takvimi için tıklayınız.

15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

15 Bin Öğretmen Ataması İçin Süreç Başlıyor



Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27 Eylül-8 Ekim 2021



Atama Sonuçlarının Açıklanması: 31 Ocak 2022



Atama takviminin ayrıntıları linkte https://t.co/5sfrY9kBP1 — MEB (@tcmeb) September 9, 2021

15 bin öğretmen ataması başvurusu ne zaman yapılacak?

Takvime göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

2021 atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Müjdeyi Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere atama müjdesini dün duyurmuştu.