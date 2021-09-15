UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'daki doğal, tarihi ve kültürel değerleri, turistlerin gökyüzünden izlemesine olanak sunan balon turları, bölgede aralıklarla etkili olan rüzgar ve yağış nedeniyle yapılamadı.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının yarın da bölge genelinde devam etmesinin beklendiğini, uçuşların 17 Eylül Cuma günü yeniden başlayabileceğini bildirdi.

Bölgede yılda ortalama 250 gün yapılabilen uçuşlar, rüzgar, sis ve yağış nedeniyle zaman zaman gerçekleştirilemiyor. Sıcak hava balon turu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.