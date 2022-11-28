Şahinbey Belediyesi, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde başlattığı “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına” projesiyle bugüne kadar 144 bin 665 gazi torununu şehit topraklarında ecdadla bir araya getirdi.

Gazi torunları vatan için şehadete koşan kahraman şehitlere dualar okuyarak destansı mücadelenin ruhunu yerinde yaşama imkanı buldular.

“Bu vatanın kıymetini bilmeliyiz” Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale’de kefensiz yatan şehitlerin olduğunu ve o şehitlere karşı herkesin vefa borcunun bulunduğunu belirterek, “Çanakkale bizim için çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak ‘Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına’ projesi gerçekleştirdik.

Çanakkale ziyaretlerinde bu güne kadar 144 bin 665 vatandaşımızı ve öğrencimizi ecdatla buluşturduk. Türkiye’de uçakla gençleri Çanakkale'ye götüren başka bir proje yok. Çanakkale’de ecdadımız yedi düvele karşı çok büyük mücadele vermiş. İmanlı göğsünü siper etmiş. 15 yaşındaki gençler vatan elden gitmesin, ezanımız dinmesin diyerek canlarını seve seve feda etmişler. Bizde onlara teşekkür ziyareti olarak Çanakkale ziyaretlerini düzenledik. Düzenlemeye de devam edeceğiz.

Gençlerimiz oraya giderek tarihi yerinde görüp ecdadımız teşekkür ziyareti yapıp dönüyorlar. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı. Dünya’nın birçok yeri cadı kazan gibi kaynarken biz ülkemizde bayrağımızın gölgesinde, devletimizin gücüyle huzur ve mutluluk içerisinde yaşıyoruz. Vatanımızın milletimizin kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Çanakkale’ye öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı bu nedenle götürüyoruz” dedi.