Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Bingöl'ün Genç ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Genç'in Küpar mevkiindeki uygulama noktasında şüphe üzerine iki aracı durdurdu.
İki araçta bulunan 3 kişinin üst aramasında bir miktar toz esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Bingöl Uyuşturucu
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