14. İmam Hatip Spor Oyunları başladı

İmam hatip okullarında eğitim alan öğrencilerin birlik ve beraberlik ruhu ile yarıştığı İmam Hatip Spor Oyunlarının 14'üncüsü başladı. 10 branşta gerçekleştirilecek karşılaşmalara İstanbul’dan 350 okuldan 4 bin 500 öğrenci katılıyor.

14. İmam Hatip Spor Oyunları, Üsküdar Belediyesi Çamlıca Spor Okulu Tesislerinde düzenlenen törenle başladı. Programa ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Doç. Dr. Safa Koçoğlu ve Dr. Enes Eminoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor il Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Milli Eğitim İstanbul İl Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, ÖNDER Önceki Dönem Başkanlarından Halit Bekiroğlu, TGSP Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Recep Temtek, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koral, sporcular ve aileleri katıldı.

Gençler Filistin bayrağı açtı

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, öğrenciler tarafından Tekvando gösterileri ve şampiyon sporcuların katıldığı gösteri maçları yapıldı. Gençler tarafından yapılan ilk gösteride öğrenciler Filistin ve Türk bayrakları açarak Filistin’deki kardeşlerinin yanlarında olduklarını gösterdi. Daha sonra şampiyonlar tarafından gösteri maçlarına geçildi. Burada Dünya İkincisi Hayrunnisa Gürbüz ile Avrupa Şampiyonu Rüya Diler, Avrupa Şampiyonu Ömer Faruk Dayıoğlu ile Avrupa Kulüpler Şampiyonu Haktan Tan gösterilerini sundu.

"Gönüllülük faaliyetlerine katılın"

Programda katılımcılara hitap eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, gençlerin bir spor dalıyla ilgilenmeleri ve ona vakitlerini ayırmalarının çok kıymetli olduğunu söyledi. İmam Hatip Spor Oyunlarının 2005 yılından itibaren bir sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenmesinin de bir o kadar kıymetli olduğunu kaydeden Koçoğlu, “Arkadaşlar iki hususta sizlerden ricam var. Öncelikle spor faaliyetlerinde sizler öncü olmalısınız. İkincisi gönüllülük faaliyetlerinde yer almanız çok önemli. Bugün Müslüman coğrafyalarda yaşanan vahşetin yaşanmaması için güçlü olmamız gerekiyor. Bugün bu minderlerde çok daha fazla sporcumuzun olması lazım” diye konuştu.

"Sizler dünyaya yön vereceksiniz"

Konuşmasında sporun evrensel dili ve gençleri kuşatan enerjisinden bahseden ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da "O yüzden imam hatipli sporcularımıza önem veriyoruz. Sizin gibi kıymetli sporculara her daim ihtiyacımız var. Günü gelecek büyük kitleleri sizlerin inancınız peşinden sürükleyecek" dedi. Bugün 8 öğrenciden birinin imam hatipte okuduğunu, Türkiye’nin bayrağını dalgalandıran 8 sporcudan birinin de imam hatipli öğrencilerden çıkmasını arzu ettiklerini kaydeden Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sporun gücünü kullanarak dünyaya mesajımızı ulaştırmak için sizlere büyük görev düşüyor. Sizler imam hatipli sporcular olarak çok daha başarılı sporcular olduğunuzda dünyaya yön vereceksiniz. Bugün büyük sporcular Filistin meselesinde seslerini yükseltmeye çekiniyorlar. İmam hatip ruhuyla yetişen sporcular biz biliyoruz ki her zaman mazlumun yanında olur. Bize sadece başarılı değil, imanlı, inançlı mazlumun yanında olan sporcular lazım. Bu da sizlerin arasından çıkacak."

"Hayallerimizi diri tutalım"

Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara ise, İmam Hatip Spor Oyunları’nın gençlere sporla dolu bir dönem sunmanın yanında rekabet ruhunu geliştirmelerine, dostluklarını ve kardeşliklerini pekiştirmelerine yardımcı olacağını söyledi. Salonda geleceğe ümitle ve azimle bakan, tuttuğunu koparan genç sporcular gördüğünü kaydeden Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnanıyorum ki sizler kendi alanınızda sesinizi duyuracak, Türkiye, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları kazanacaksınız. Gazze'de yaşanan soykırıma, masum çocukların öldürülmesine ve insan hakları ihlallerine karşı tüm dünya olarak sesimizi yükseltmeli; barışın, adaletin ve özgürlüğün sağlanması için gayret etmeliyiz. Filistin'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve Özgür Filistin için daima kıyamda olduğumuzu göstermeliyiz. Gazze'de yaşanan acılara ve zorluklara rağmen, oradaki gençlerin ümitsizliğe kapılmadan inançları uğruna hayallerinin peşinden koştuklarını unutmayalım. Biz de inancımız ve geleceğimiz için hayallerimizi hep diri tutalım."

Sporla dolu 6 ay

Öncü Spor Kulübü tarafından 2005 yılından itibaren gerçekleştirilen İmam Hatip Spor Oyunları, bu yıl da İstanbul genelindeki tüm imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi öğrencilerinin katılımıyla yapılıyor. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen programda Turkcell ana sponsorluğu üstleniyor. Tekvando karşılaşmalarıyla başlayan 14. İmam Hatip Spor Oyunları, 2 Mayıs 2024’teki ayak tenisi karşılaşmalarıyla sona erecek.

Gençler 10 branşta yarışıyor

Gençlerin farklı spor branşlarındaki yeteneklerini ortaya çıkarmak ve gelişmelerine yardımcı olmak üzere düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları’na geçen yıl 300 okuldan yaklaşık 4 binin üzerinde öğrenci iştirak etmişti. Bu yıl yarışmalara 350 okuldan toplam 4 bin 500 öğrenci katılıyor. Gençler; Tekvando, Atletizm, Badminton, Masa Tenisi, Voleybol, Okçuluk, Ayak Tenisi, Futsal, Basketbol, Güreş branşlarında önce kendi okullarındaki arkadaşları daha sonra İstanbul genelindeki başarılı sporcularla yarışıyor. Yarışmalar; yıldız erkekler ve yıldız kızlar ile genç erkekler ve genç kızlar kategorisinde yapılıyor.

Kazananları 500 bin TL’lik ödül bekliyor

2024 yılı mayıs ayı sonuna kadar devam edecek yarışmalarda, katılımcıları ödüller ve madalyalar da bekliyor. Mayıs ayı sonunda Ahmet Cömert Spor Salonu’nda gerçekleşecek ödül töreni ile sporculara madalyaları ve kupaları takdim edilecek. Gençler 160 altın, 160 gümüş, 210 bronz madalya ile 98 kupanın sahibi olacak. Ayrıca başarılı olan gençlere toplam 500 bin TL değerinde hediye çeki dağıtılacak.