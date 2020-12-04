Sağlık Bakanlığı, 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı.

12 bin sağlık personeli alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar tercihlerini, 1-7 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapacak.

12 bin sağlık personeli başvurusu için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercih kılavuzu için tıklayınız.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.