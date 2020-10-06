Haber Giriş: Kaynak: AA
112 istasyonundaki yangın hasara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de 112 istasyonu olarak da kullanılan aile sağlığı merkezinde çıkan yangında binada hasar oluştu.
Mithatpaşa Caddesi'nde Medine Aile Sağlığı Merkezi'nin mutfak kısmında henüz belirlenemeye nedenle yangın çıktı.
Yangın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, mutfakta hasara neden oldu.
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