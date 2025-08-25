"Uçurumdaki mescit" doğa tutkunları ve dağcıların rotasında

Soğanlı Dağları'nda, yöre halkı tarafından "Kırklar Tepesi" olarak bilinen, üç tarafı uçurum olan ve bölgeye hakim bir noktada inşa edilen mescit, ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor.

Deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte bulunan tepeye hem araçla hem de patika yollardan yürüyerek ulaşım sağlanabiliyor.

Tepedeki taşlarla inşa edilen, daha sonra elden geçirilerek ahşap malzeme ile yenilenen mescitte, geceyi ibadetle geçirmek isteyen ve burada konaklayan kişiler için mutfak ve konaklayacak alan da bulunuyor.

Yapım tarihi tam olarak bilinmeyen mescit, geçmiş yıllarda manevi yönlerini güçlendirmek isteyen kişilerce tercih edilirken, son yıllarda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen kişilerin de rotasında yer alıyor.

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) tarafından düzenlenen geziye, ülkenin dört bir yanından katılan doğa tutkunları, Soğanlı Dağları'nın eşsiz manzarasında rehberler eşliğinde 5 kilometrelik tırmanış gerçekleştirdi.

Zorlu geçen yolculuğun sonunda zirveye ulaşan grup, bulutlar üzerindeki mescitte ibadet edip bölgenin eşsiz güzelliğini fotoğrafladı.

"Bu bölgenin en iyi zirvelerinden bir tanesi"

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, daha önce iki kez zirveye çıkmaya çalıştıklarını ancak hava koşulları nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini söyledi.

Güzel bir parkur sonunda zirveye ulaştıklarını belirten Akbulut, "İyi ki bugün çıktık muhteşem bir bulut denizi ve manzara var. Çok mutluyuz, burası aynı zamanda bölgenin en iyi zirvelerinden bir tanesi" dedi.

Akbulut, Kırklar Mescidi'nin kurulduğu yer ve yapımı için harcanan emek dolayısıyla hikayesinin de çok güzel olduğunu ifade ederek, "Onun için hem manevi olarak hem de doğal güzellikler açısından bizi mest eden bir yer. Geldik, gördük, mutlu olduk. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Doğa sporlarıyla ilgilenen Seher Polat da çok güzel ve zorlu bir parkurdan geçerek mescide ulaştıklarını anlattı.

Polat, yeni yerler görme fırsatı bulduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok güzel yaylalardan geçtik ve özellikle buraya tırmanırken çok zorlu bir parkur vardı, çok heyecanlı ve güzeldi. Gerçekten ambiyansı çok güzel. Tamamen bulutlarla kaplı sis denizi içerisindesiniz. Zirvede olmasına rağmen buraya insanlar su taşımış, elektriği var. Güzel bir mescit, oldukça kalabalık, hep birlikte namaz kıldık, ibadet ettik, bunun da hazzına vardık. Yüksek rakımda huşu içerisinde aslında biraz da izole olmanın verdiği mutlulukla burada bulunmak çok güzel. Gelmek isteyenlere tavsiye ederim."

Yürüyüşe katılmak için Ankara'dan gelen Ömer Şahin ise mükemmel bir ekiple birlikte ulaştıkları mescitte tarifi zor duygular yaşadıklarını ifade etti.

İlk kez bu kadar zorlu bir tırmanışa katıldığını belirten Büşra Çelik de çok güzel bir deneyim yaşadığını kaydetti.