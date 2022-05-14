Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarım sektörünün ana finansman bankası olarak Türkiye'nin tarımının potansiyeline inandıklarını ve güvendiklerini belirterek, "Bu inanç ve güven doğrultusunda üreticilerimize kullandırdığımız kredileri bugün 127 milyar TL'nin üzerine taşıdık. Kredi kullanan üretici sayımızı 739 binin üzerine çıkardık. Finansmana erişimi daha da kolaylaştırarak uygun maliyetli kredilerden yararlanan üreticisi sayısını 1 milyona taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Çakar, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından tarımın tüm paydaşlarını bir araya getirmek için Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nın ilkini düzenlediklerini belirtti.

Tarımın Türkiye için en az savunma sanayisi kadar önemli olduğunu ifade eden Çakar, "Bundan böyle sağlıklı, güvenilir, sürdürülebilir gıdaya, kullanılabilir su kaynaklarına ve enerjiye sahip olan ülkeler dünyanın geleceğinde söz sahibi olacaklardır." diye konuştu.

Çakar, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 tarım ülkesi arasında yer aldığını aktararak, Türkiye'nin üretmek zorunda olduğunu, bir karış toprağı ve işletmeleri boş bırakacak lüksün bulunmadığını söyledi.

Tarım sektöründe finansmana erişim noktasında genel olarak bir sorun görünmediğini anlatan Çakar, başta Ziraat Bankası olmak üzere sektördeki birçok bankanın tarım sektörüne kredi kullandırdığını, bundan memnuniyet duyduklarını ve bankalar arası rekabetin kazananının çiftçiler olacağını vurguladı.

"Ziraat Bankası 158 yıldır ülke tarımına kesintisiz destek sağlıyor"

Çakar, bankacılık sektörünün 2021 yıl sonu itibarıyla tarım sektörüne kullandırdığı toplam kredinin 167 milyar TL seviyesinde olduğunu, bugün itibarıyla bu rakamın 189 milyar TL'ye çıktığını belirtti.

Tarımsal gayri safi yurt içi hasılayı daha artırabilmek için fonlama ihtiyacının artmasının olağan bir iş olduğunu aktaran Çakar, şunları kaydetti:

"Önemli olan husus ihtiyaç duyulan uygun finansmanın sürdürülebilir ve ulaşılabilir şekilde sağlanıp sağlanamadığıdır. Başta Ziraat Bankası olmak üzere Türk bankacılık sektörü bu finansmanı sağlayabilecek güçtedir. Ziraat Bankası 158 yıldır ülke tarımına kesintisiz destek sağlıyor. Tarım sektörünün ana finansman bankası olarak Türkiye'nin tarımının potansiyeline inanıyor ve güveniyoruz. Bu inanç ve güven doğrultusunda üreticilerimize kullandırdığımız kredileri bugün 127 milyar TL'nin üzerine taşıdık. Kredi kullanan üretici sayımızı 739 binin üzerine çıkardık. Finansmana erişimi daha da kolaylaştırarak uygun maliyetli kredilerden yararlanan üreticisi sayısını 1 milyona taşımayı hedefliyoruz."

Çakar, Ziraat Bankası'nın kullandırdığı tarım kredilerinin, diğer kredilerden çok önemli bir farkının bulunduğunu, kullandırdıkları kredilerin yüzde 84'ünün, bugün itibarıyla 107 milyar TL'lik kısmının faiz destekli, sübvansiyonlu kredilerden oluştuğunu aktararak, "Faiz destekli, sübvansiyonlu kredilerin 31 milyar TL'sinin, üreticilerin faizinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Yani bu üreticilerimize sıfır faizli kredi kullandırılıyor. Bu kapsamdaki 22 milyar TL'lik kredinin faiz oranı sadece yüzde 1 ile yüzde 5 aralığındadır. Faiz destekli, sübvansiyonlu kredilerin yarısından fazlasının faiz oranı yüzde 5'in altındadır. Kalan yüzde 45'inde ise faiz oranları yüzde 5 ile yüzde 10 arasında değişmektedir. Bugünkü piyasa koşullarında üreticilerimize verilen bu desteğin çok kıymetli olduğunu belirtmek isterim." diye konuştu.

"Üreticilerimiz kullandıkları krediyi zamanında ödüyor"

Çakar, müşterilerin yüzde 84'ünün 250 bin TL'den daha az kredi kullandığını, kredi portföyünün büyük kısmının küçük ölçekli işletmelerden oluştuğunu, büyük ölçekli işletmelere de kredi kullandırdıklarını aktardı.

Banka olarak katma değeri yüksek tarımsal yatırımların finansmanı konusunda iştahlı olduklarını ifade eden Çakar, "Üreticilerimiz kullandıkları tarımsal krediyi ödüyorlar. Ziraat Bankası'nın tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki alacak oranı yalnızca yüzde 0,8'dir. Biz üreticilerimize doğru finansman sağlıyoruz, üreticilerimiz de kullandıkları krediyi zamanında ödüyorlar." diye konuştu.

Çakar, takipteki müşterilere sundukları ödeme imkanlarını da anlatarak, "Zaman zaman Ziraat Bankası'nın çiftçi bankası olmaktan çıktığı, kaynaklarını tarım dışı sektörlere kullandırdığı, Ziraat Bankası'nın yalnızca tarıma kredi kullandırması gerektiği ifade ediliyor. Az önce açıkladığım rakamlardan da anlaşılacağı üzere biz tarımın finansmanından hiçbir zaman çıkmadık, asla da çıkmayacağız. Biz ülke tarımını güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz." dedi.