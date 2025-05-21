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Ekonomi
TRT Haber 21.05.2025 10:08

Yurt içinde gözler enflasyon raporunda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci enflasyon raporunu yarın açıklayacak. Bankanın yıl sonu ve sonraki iki yıla ilişkin enflasyon tahminleri kamuoyu ile paylaşılacak.

Yurt içinde gözler enflasyon raporunda

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II'nin tanıtımı amacıyla yarın saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Karahan, bankanın yıl sonu ve sonraki iki yıla ilişkin enflasyon tahminlerini açıklayacak. Sunumda küresel ekonomideki son durum ve yurt içindeki enflasyon gelişmeleri de önemli yer tutacak.

Yılın ilk enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 olarak belirlenmişti. Gelecek yıl için yüzde 12 seviyesinde korunmuştu. Enflasyon hedefinin 2027 yıl sonunda ise yüzde 8'e gerilemesi öngörülmüştü.

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Enflasyon Merkez Bankası
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