Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yarın Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın altıncı faiz kararını verecek.

Merkez Bankası, bu yılın ilk 5 toplantısında faizi sabit bıraktı. Ekonomistler, bankanın bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmemesini öngörüyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çetinkaya, Merkez Bankası'nın para politikasında herhangi bir değişikliğe gideceğini düşünmediğini belirterek, "Zaten 2021'in son 4 ayında 500 baz puanlık bir faiz artışı olmuştu. Değişikliğe gitmemesinin altında yatan temel nedenin bir politika tercihi olduğunu söyleyebiliriz. Önceliklendirilmiş bir ihracat, istihdam, büyüme söz konusu." dedi.

Faiz kararının yanında kurulun karar metninde vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor.

Çetinkaya, "Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı belirsizlik algısının altı çizilecek. enerji tarafındaki yüksek maliyet artışlarının, enflasyon eğilimlerinin bozulması noktasında belki de daha dikkate değer notları orada net şekilde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.