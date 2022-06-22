Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele, cari açığın azaltılması, yerli enerji teknolojisinin geliştirilmesi, temiz enerji sektöründe nitelikli eleman yetiştirilmesi ve elektrik üretim portföyünde temiz enerji kaynaklarının payının artırılması için farklı ölçeklerde temiz enerji projelerini hayata geçiriyor.

Ülkenin yenilenebilir enerji kurulu gücü mayıs sonunda 54 bin 200 megavata ulaşırken, 2017'de başlayan ve haziranda sonuncusu yapılan YEKA kapasite yarışmalarında 7 bin 50 megavatlık güneş ve rüzgar enerjisi kapasite tahsisi gerçekleştirildi.

Projelerle Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisi alanlarında yerli sanayi ve ilgili yan sanayinin geliştirilmesi, nitelikli personel yetiştirilmesi ve tedarik zinciri gibi konularda yeni fırsatlar oluşturulması hedefleniyor.

İlk YEKA GES, 2017'de sonuncusu 2022'de yapıldı

İlk kez 20 Mart 2017'de Konya'da 1000 megavat güneş enerjisi bağlantı kapasitesi tahsisi için gerçekleştirilen YEKA GES-1 yarışmasının sonucunda teklif edilen en düşük fiyatı kilovatsaat başına 6,99 dolar/sent ile Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ vermişti.

Geçen yılın nisan ve mayıs aylarında düzenlenen ve mini YEKA GES olarak da bilinen 36 ilde toplam 1000 megavat güneş enerjisi bağlantı kapasitesi tahsisi için gerçekleştirilen 74 adet YEKA GES-3 yarışması sonucunda en düşük fiyat 15 megavat kapasiteye sahip Osmaniye-2 bölgesi için kilovatsaat başına 18,2 kuruş olarak kayıtlara geçmişti.

Bu yıl nisanda yapılan YEKA GES-4 yarışmalarının Niğde'nin Bor ilçesini kapsayan projeleri için 3 şirkete 300 megavat kapasite tahsis edildi.

Toplamda 10, 20, 30 megavat kapasitelerinde 66 adet yarışma ile toplam 1200 megavat bağlantı kapasitesinin tahsisine yönelik olarak gerçekleştirilecek YEKA GES-5 yarışmalarının başvuru tarihlerinin ise ilan edilmesi bekleniyor.

Rüzgarda ilk yarışma 2017'de, sonuncusu haziran 2022'de yapıldı

3 Ağustos 2017'de düzenlenen ilk rüzgar kapasitesi tahsisi yarışmasını 1000 megavat için kilovatsaat başına 3,48 dolar/sent en düşük fiyatı veren YEKA RES Elektrik Üretim AŞ ile Siemens Gamesa Yenilenebilir Enerji AŞ şirketi kazanmıştı.

İkinci kez 30 Mayıs 2019'da düzenlenen 250'şer megavatlık dört alan için rüzgar enerjisi YEKA kapasite yarışmaları 4 farklı alan için yapılmıştı.

Bu yıl 14 Haziran'da yapılan Türkiye'nin 20 bölgesinde rüzgar enerjisinde toplam 850 megavatlık kapasite kurulmasını sağlayacak YEKA RES-3 yarışması tamamlandı.

Akıllı fabrika ve kendi kendine öğrenen sistemler konularında çalışmalar sürüyor

Bu yarışmalarda, Karaman-Mersin bölgesi için en düşük teklif kilovatsaat başına 40,8 kuruş ile Eksim Enerji AŞ tarafından verildi.

Yarışmayı kazanan şirketler ve konsorsiyumlarla, güneş enerjisi kapasite tahsisi yapılmasının yanında, AR-GE merkezinde, N-tipi kristal silisyum büyütme ve hücre geliştirme başta olmak üzere, yüksek verimli fotovoltaik hücre ve modül çalışmaları, saha performansı ve enerji üretiminin artırılması konuları, enerji depolama-batarya sistemleri, akıllı fabrika, kendi kendine öğrenen sistemler ve otomasyon konularında çalışmalar sürüyor.

YEKA projesinin ilk türbin fabrikasının inşaatını üstlenen firma ise İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalarına devam ediyor.​​​​​​​