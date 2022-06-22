Hayvancılıktan bitkisel üretime, mazottan gübreye..

Çiftçilere verilen destekler artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ek bütçede tarıma yaklaşık 15 milyar lira ilave kaynak ayrıldı.

Hububat üretimi yapan çiftçilere 7 milyar 200 milyon lira ek destek sağlanacak. Çiğ süt ve et üretimini desteklemek için ise 2 milyar lira kaynak ayrıldı.

Tarım Sigortası ve Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kalemi için 4 milyar 100 milyon lira ödenek verilecek. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na ise 372 milyon lira ödenecek.

Yılın ilk 5 ayında 10 milyar liradan fazla tarımsal destek

Öte yandan yılın ilk 5 ayında toplam 10 milyar 130 milyon lira tarımsal destek sağlandı. Yaklaşık 3 milyar 131 milyon lira mazot, 1 milyar 858 milyon lira gübre desteği verildi.

Kütlü pamuk üretimine 2 milyar 199 milyon lira kaynak aktarıldı. Buzağı yetiştiricilerine yapılan ödeme 1 milyar 183 milyon lirayı buldu. Fındık üreticileri 844 milyon lira, yem bitkileri üreticileri 852 milyon lira destek aldı. Destek, süt üretiminde 711, buğdayda ise 691 milyon lira oldu.

Son 5 yılda çiftçilere yaklaşık 90 milyar lira tutarında tarımsal destek ödemesi yapıldı.

