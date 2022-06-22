Tarıma 15 milyar liralık ek bütçe
Çiftçilere verilen destekler artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ek bütçeye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'na yaklaşık 15 milyar lira ilave kaynak ayrıldı.
Hayvancılıktan bitkisel üretime, mazottan gübreye..
Çiftçilere verilen destekler artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ek bütçede tarıma yaklaşık 15 milyar lira ilave kaynak ayrıldı.
Hububat üretimi yapan çiftçilere 7 milyar 200 milyon lira ek destek sağlanacak. Çiğ süt ve et üretimini desteklemek için ise 2 milyar lira kaynak ayrıldı.
Tarım Sigortası ve Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kalemi için 4 milyar 100 milyon lira ödenek verilecek. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na ise 372 milyon lira ödenecek.
Yılın ilk 5 ayında 10 milyar liradan fazla tarımsal destek
Öte yandan yılın ilk 5 ayında toplam 10 milyar 130 milyon lira tarımsal destek sağlandı. Yaklaşık 3 milyar 131 milyon lira mazot, 1 milyar 858 milyon lira gübre desteği verildi.
Kütlü pamuk üretimine 2 milyar 199 milyon lira kaynak aktarıldı. Buzağı yetiştiricilerine yapılan ödeme 1 milyar 183 milyon lirayı buldu. Fındık üreticileri 844 milyon lira, yem bitkileri üreticileri 852 milyon lira destek aldı. Destek, süt üretiminde 711, buğdayda ise 691 milyon lira oldu.
Son 5 yılda çiftçilere yaklaşık 90 milyar lira tutarında tarımsal destek ödemesi yapıldı.