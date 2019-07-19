Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı tutarı yeniden belirlendi.

Buna göre, yurtdışından gelen yolcu, beraberinde getirdiği cep telefonunu kaydettirmek için bin 500 lira ödeyecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: TRT Haber