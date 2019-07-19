Ekonomi
Yurt dışından yolcu ile gelen telefon ücreti bin 500 lira oldu
19 Temmuz 2019 Cuma 03:19 - Son Güncelleme 19 Temmuz 2019 Cuma 03:21
Yurt dışından gelen yolcu beraberinde getirilen cep telefonu için kaydettirme ücreti, bin 500 lira olarak belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı tutarı yeniden belirlendi.
Buna göre, yurtdışından gelen yolcu, beraberinde getirdiği cep telefonunu kaydettirmek için bin 500 lira ödeyecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak: TRT Haber
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