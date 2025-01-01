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Ekonomi
AA 01.01.2025 10:49

Yurt dışına çıkış harcında "pulsuz" dönem başladı

Yurt dışına çıkış harcı ödemelerinde pulla ödeme uygulaması sona erdi. Bugünden itibaren, belirli yöntemlerle yapılan ödemeler Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda otomatik aktarılacak. Bu sayede, çıkış noktalarında ayrıca makbuz gösterilmesine gerek kalmayacak.

Yurt dışına çıkış harcında "pulsuz" dönem başladı

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) yayımlanan tebliğle geçmişte yurt dışına çıkış için gerekli olan "pul" ile ödeme tarihe karıştı.

Yurt dışına çıkış harcı için ödemeler, GİB internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamalarından, aynı zamanda anlaşmalı bankaların internet, mobil bankacılık uygulamaları ile söz konusu bankaların, PTT'nin ve vergi dairelerinin veznelerinden yapılabiliyor.

Makbuz göstermeye gerek kalmayacak

Bu yöntemleri kullanarak yapılan ödemeler Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) elektronik ortamda otomatik aktarılıyor.

Bu nedenle vatandaşların yurt dışına çıkış noktalarında ayrıca makbuz göstermesine gerek kalmayacak.

Dijital Vergi Dairesinden kontrol edilebiliyor

Ödemelerin EGM'ye aktarılıp aktarılmadığı Dijital Vergi Dairesinden kontrol edilebiliyor. Bu kapsamda sitede yer alan "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsünden ödemenin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılabiliyor.

Harç, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri ile gümrük saymanlıklarının veznelerinden de makbuz karşılığı ödenebiliyor.

Ancak bu durumda çıkış noktalarında yapılacak kontroller için ödeme makbuzunun yetkili emniyet personeline gösterilmesi gerekiyor.

Ayrıca, bugüne kadar 500 lira üzerinden yapılan harç ödemeleri, pullu olanlar dahil, 10 Ocak 2025 günü sonuna kadarki yurt dışına çıkışlar geçerli olacak.

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Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi
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