Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde YD-ÜFE aylık bazda yüzde 1,34, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 42,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 103,79 ve on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 101,19 arttı.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 107,98, imalatta yüzde 103,72 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri göz önüne alındığında, ara malında yüzde 112,88, dayanıklı tüketim malında yüzde 99,16, dayanıksız tüketim malında yüzde 95,98, enerjide yüzde 165,85, sermaye malında yüzde 96,16 yükseliş gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,17 azalış, imalatta yüzde 1,37 artış hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri göz önüne alındığında, ara malında yüzde 0,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,72, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,5, enerjide yüzde 0,93, sermaye malında yüzde 1,97 artış belirlendi.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 12 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünleri yüzde 71,78, giyim eşyası yüzde 72,17, metal cevherleri yüzde 84,82 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 165,85, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 136,3, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 129,34 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak hesaplandı.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 11 alt sektör daha düşük, 14 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında, YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 2,46, ana metaller yüzde 0,85, diğer mamul eşyalar yüzde 0,06 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar yüzde 5,86, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 5,86, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 3,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.