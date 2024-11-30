Yüksek hızlı trenler bugüne kadar 93 milyon yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki demir yolu yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Yolcuların 11 şehre direkt YHT ile ulaşılabildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Demir yollarını 2002 yılından itibaren başlattığımız gelişim hamleleriyle devlet politikası olarak ele aldık ve öncelikli sektör olarak belirledik. 'Ana yurdumuzun demir ağlarla örülmesi' vizyonuna sahip çıkarak, ülkemizde yolcularımızın İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Bilecik, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'a YHT ile gidebilmesine imkan sağladık." diye konuştu.

Asya ile Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüştürülebilmesi için demir yollarında yeni bir atılım başlattıklarını ifade eden Uraloğlu, bu alandaki yatırım planı hedefini yükselttiklerini söyledi.

Uraloğlu, Türkiye'de demir yolu yolcu taşımacılığını geliştirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"YHT'lerle bugüne kadar 93 milyon yolcu taşıdık. 2023'te 11,9 milyon yolcu bu trenlerimizle seyahat ederken 2024'te bu sayının 12,4 milyonu bulmasını bekliyoruz. Şu an ülkemizdeki demir yolu hat uzunluğu 13 bin 919 kilometre. Bunun 11 bin 668 kilometresi konvansiyonel, 2 bin 251 kilometresi hızlı tren."

Taşımacılıkta demir yolunun payı artırılacak

Uraloğlu, demir yolu projelerinin 6 bin 978 kilometresini tamamladıklarını, 3 bin 776 kilometrelik kısmının devam ettiğini ve 5 bin 785 kilometresinin projesini sürdürdüklerini bildirdi.

Demir yolunda sektörel göstergelere değinen Uraloğlu, "Mevcut hatların elektrifikasyonu ve sinyalizasyonu ile demir yolunun yolcu ve yük taşımacılığındaki payının artırılmasını hedefliyoruz. Bu yıl elektrikli hat uzunluğumuz 2 bin 274 kilometre, bunu 2028'de 12 bin 561 kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. 8 bin 46 kilometre olan sinyalli hat uzunluğumuzu da 4 yıl sonra 13 bin 772 kilometreye çıkarmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir yoluna öncelik vererek tüm ulaşım modlarının entegrasyonunu sağlamayı ve yolculara daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Uraloğlu, bunun için de birçok hızlı tren projesini uygulamaya aldıklarını hatırlattı.

Üç büyük hızlı tren projesi

Uraloğlu, nokta atışı projelerle halkın ulaşım sıkıntılarını çözdüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ankara-Eskişehir-İstanbul YHT Projesi'nin Ankara-Eskişehir kısmını 13 Mart 2009'da, Eskişehir-İstanbul bölümünü ise 27 Temmuz 2014'te açtık. Projenin yatırım bedeli 2,6 milyar dolardı. 534 kilometre uzunluğa sahip projenin tasarım hızı saatte 250 kilometre olarak yapıldı. Bugüne kadar 55,7 milyon yolcu taşıdık. Bunun 20,7 milyonu Ankara-Eskişehir, 34,3 milyonu Ankara-İstanbul ve 717 bin 485'i Eskişehir-İstanbul hattında seyahat etti. Ülkenin en yoğun illerindeki ulaşıma katkı vermek adına yatırımları sürdürdük. Bu kapsamda, Ankara-Konya-Karaman YHT Projesi de yaptığımız önemli işlerden. Projenin yatırım bedeli 1,4 milyar dolar, uzunluğu 411 kilometre. Söz konusu projenin Ankara-Konya bölümünü 23 Ağustos 2011'de açtık ve bugüne kadar 20,5 milyon yolcuya hizmet verdik. Konya-Karaman Hızlı Tren Projesi kısmını ise 8 Ocak 2022'de uygulamaya aldık ve bu hattın açılmasıyla Karaman-İstanbul ve Karaman-Ankara hattında doğrudan YHT işletmeciliği başlattık. Karaman ile Ankara arasında 2,1 milyon, Karaman ile İstanbul arasında 1,5 milyon ve Konya ile İstanbul arasında 11,1 milyon yolcu taşıdık."

Ankara-Sivas YHT'nin 26 Nisan 2023'te 405 kilometre olarak hizmete sunulduğunu belirten Uraloğlu, "İç Anadolu Bölgesi'nin önemli çalışmalarından biri olan projede Sivas-İstanbul YHT seferlerini 4 Mayıs 2024'te başlattık. Hattın açıldığı 26 Nisan 2023'ten bu yana Sivas-Ankara ve Sivas-İstanbul YHT'lerle 1,7 milyon kişi bu güzergahta yolculuk yaptı. Böylece, YHT'lerimizle bugüne kadar 93 milyon yolcuya hizmet verdik. Yeni projelerimizle vatandaşlarımızın daha konforlu ve hızlı ulaşımını sağlayacağız." dedi.