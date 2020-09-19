Sefer ve yolcu sayısı artacak. Seyir süreleri kısalacak. Türkiye'deki yüksek hızlı tren ağı genişliyor. Almanya 12 tren setinin 8’ini Türkiye'ye teslim etti.

2 Eylül’de teslim alınan setlerin dördünün deneme ve tescil çalışmaları tamamlandı.

Trenler, Devlet Demiryoları Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletmeye alındı.

Deneme ve tescil çalışmaları tamamlanan setler önemli bir kapasite artırımı sağlayacak.

Diğer 4 tren setinin ise 5 Ekim'den itibaren kademeli olarak Şubat 2021'e kadar Türkiye’ye ulaştırılması planlanıyor. Toplamda 483 yolcu kapasitesi olan setlerin yüzde 90'ı geri dönüştürülebilir malzemeden yapıldı. Hizmete alınan setler 8 vagondan oluşuyor.

Bazı parçaları Türk firmaları tarafından üretilen yeni tren setlerinin devreye alınmasıyla, Ankara-İstanbul arasında ekspres seferler hizmete konulacak. Seyahat süresi 30 dakika kısalacak. Salgın öncesinde 23 bin olan günlük yolcu sayısının 2021 yılında 40 bine yükseltilmesi hedefleniyor.