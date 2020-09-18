Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artarak 474,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 768,00 lira, Cumhuriyet altını 3.145,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazanarak 474,20 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 474 lirayken satışı ise 474 lira 20 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 763 lira satış fiyatı 768 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 18 Eylül 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: