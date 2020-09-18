Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OECD tahminlerine ilişkin, "Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye. Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah." ifadelerini kulandı.

Bakan Albayrak, "Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.