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Bakan Albayrak: Pandemiden en az etkilenecek 3. ülke Türkiye
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çin ve Güney Kore'den sonra salgından en az etkilenecek ülke Türkiye." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OECD tahminlerine ilişkin, "Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye. Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah." ifadelerini kulandı.
Bakan Albayrak, "Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 18, 2020
Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah
Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz pic.twitter.com/eiudjhxCoY
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