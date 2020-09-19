Hayvancılıktan bitkisel üretime, mazottan gübreye, çiftçilere her alanda destek veriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos ayı bütçe verilerine göre, çiftçilere 8 ayda toplam 16 milyar 973 milyon lira tarımsal destek sağlandı.

Yaklaşık 2 milyar 900 milyon lira mazot, 840 milyon lira gübre desteği verildi.

Buzağı yetiştiricilerine yapılan ödeme 2 milyar 750 milyon lirayı buldu.

Buğday üreticileri bir milyar 310 milyon lira, küçükbaş hayvan yetiştiricileri 900 milyon lira destek aldı.

Türkşeker'in çiftçiye yaptığı ödemeler 1 milyar 200 milyon lira oldu. Salgın süresince küspe ve pancar avans bedeli ise 400 milyon liraya ulaştı.

Tarımsal desteklere ayrılan bütçe 2020 yılında yüzde 36,7 oranında artırıldı.

Bu yıl çiftçilere yaklaşık 22 milyar lira destek verilmesi planlanıyor.