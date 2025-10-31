YÖK'ün MYO modeline öğrenciler, veliler ve sektörden destek

YÖK'ten yapılan açıklamada, staj sürelerinin 20 günden en az bir döneme çıkarılması, sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları ve sanayi ile birlikte düzenlenecek müfredatın, dönüşümün en önemli unsurları olduğu belirtildi.

Yeni staj uygulamasında ön lisans programlarında 3+1 veya 2+2, lisans programlarında ise 7+1 veya 6+2 gibi modellerin hayata geçirileceği vurgulanan açıklamada, YÖK'ün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve sanayi odalarıyla yaptığı işbirlikleriyle, üniversitelerle sanayi dünyası arasında kalıcı ve sistematik bir köprü kurduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sanayi bölgelerinde açılan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) MYO'lardan mezun olanların istihdam oranının yüzde 92'ye yükseldiğini açıkladı.

İstihdamla doğrudan bağlantılı ve uygulama ağırlıklı bir eğitim anlayışını benimsediklerini belirten Özvar, iş yeri temelli eğitim modelinin bütün üniversitelerde yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

"Birinci önceliğimiz, staj sürelerinin uzaması"

Prof. Dr. Özvar, 20 günden ibaret stajların en az bir, bazı programlarda ise 2 döneme kadar çıkmasını planladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Staj konusunda birinci önceliğimiz, staj sürelerinin uzaması. Hiçbir sanayici 20 gün için bir çocuğa yatırım yapmak istemiyor. Öğrencilerimizin 20-30 gün gibi kısa süreli ve verimliliği hem öğrenci hem firmalar için tartışmalı stajların yerine daha kapsamlı, iyi yapılandırılmış ve sektörle iç içe bir staj sisteminin kurulması gerekiyor. Biz bunun en az bir sömestir olmasını istiyoruz. Üniversitelere de izin veriyoruz, siz bunu iki sömestir de yapabilirsiniz."

Sanayicilerin desteği olmadan bu dönüşümü sağlayamayacaklarını ifade eden Özvar, sektör uzmanlarının üniversitelerde eğitmen olarak görev almasının müfredata katkı sağlayacağını aktardı.

Açıklamada, MYO'larda staj sürelerinin bir döneme çıkarılacak olmasının öğrencileri heyecanlandırdığı, yeni MYO yapısının işverenler, iş hayatına hazırlanan öğrenciler ve aileler tarafından memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın yanı sıra çeşitli MYO müdürleri, sanayiciler ve iş insanları da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamada görüşleri yer alan öğrenci ve veliler de memnuniyetlerini bildirdi.