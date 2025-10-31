Duman 17.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 31.10.2025 14:25

YEKA GES ve RES yarışma başvuru tarihleri ertelendi

Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma (YEKA GES-2025) ve Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma (YEKA RES-2025) başvuru tarihleri ertelendi.

YEKA GES ve RES yarışma başvuru tarihleri ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, YEKA GES-2025 başvuruları 18 Kasım'da 10.00-12.00 saatlerinde, YEKA RES-2025 başvuruları ise 2 Aralık'ta 10.00-12.00 saatlerinde alınacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
