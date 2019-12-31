Yılın son FİKKO toplantısı yapıldı31 Aralık 2019 Salı 18:44 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 18:45
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılını beklentilerin ötesinde bir performansla kapattıklarını belirterek, "2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz." dedi.
Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yılın son gününde, yılın son Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Bu yılın beklentilerin ötesinde bir performansla kapatıldığını vurgulayan Berat Albayrak, "2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Yılın son gününde, yılın son Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 31, 2019
2019’u beklentilerin ötesinde bir performans ile kapatırken, 2020’de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içerisinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz. pic.twitter.com/XDMdhsU138
Kaynak: AA