Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yılın son gününde, yılın son Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu yılın beklentilerin ötesinde bir performansla kapatıldığını vurgulayan Berat Albayrak, "2020'de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın son gününde, yılın son Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdik.



2019’u beklentilerin ötesinde bir performans ile kapatırken, 2020’de ekonomideki tüm kurumlarımızla yüksek koordinasyon içerisinde çok çalışarak hedeflerimize ilerleyeceğiz. pic.twitter.com/XDMdhsU138 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 31, 2019

Kaynak: AA