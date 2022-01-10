Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 10:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yılın ilk faiz kararı haftaya açıklanacak
[Fotoğraf: AA]
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını 20 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 20 Ocak Perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te ocak ayı faiz kararı açıklanacak.
Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.
Etiketler: Faiz Merkez Bankası Son Dakika
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