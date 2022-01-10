Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa haftanın ilk gününe yükselişle başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,80 artışla 2.049,54 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,22 puan ve yüzde 0,80 değer kazanarak 2.049,54 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 1,13 ve holding endeksi yüzde 0,77 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 2,30 ile iletişim oldu.
Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen duruşu ve dünya genelinde rekor seviyelere çıkan yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.
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