Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,22 puan ve yüzde 0,80 değer kazanarak 2.049,54 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 ve holding endeksi yüzde 0,77 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 2,30 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen duruşu ve dünya genelinde rekor seviyelere çıkan yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.