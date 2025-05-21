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Ekonomi
AA 21.05.2025 11:52

Yılın ilk dört ayında 25 binden fazla kişiye kariyer desteği verildi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aktif İşgücü Programları kapsamında yürüttüğü mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile bu yılın ilk dört ayında 25 bin 839 kişiye iş ve kariyer yolunda destek verdi.

Yılın ilk dört ayında 25 binden fazla kişiye kariyer desteği verildi

 İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizliğin azaltılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesiyle kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yılın ilk dört ayında Aktif İşgücü Programları kapsamında 4 bin 702 mesleki eğitim kursu ve işbaşı eğitim programı düzenlendi.

Bireylerin istihdama katılmasına katkı sağlaması, işverenlerin de ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne ulaşmasını kolaylaştırılması amacıyla düzenlenen programlarla 25 bin 839 kişiye iş ve kariyer yolunda destek verildi.

4 bin 514 İşbaşı Eğitim Programı düzenlendi

İşbaşı eğitim programları ile kuruma kayıtlı işsizlerin, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmeleri veya mesleki deneyim kazanmaları hedefleniyor.

Bu kapsamda iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişilerin iş tecrübesi kazandığı, işverenler ise ihtiyaç duydukları iş gücünü kendileri yetiştirme imkanına kavuştuğu 4 bin 514 işbaşı eğitim programından 21 bin 326 kişi yararlandı.

İş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda kişilerin bilgi, beceri ve mesleki niteliklerinin artırılarak iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla düzenlenen 188 mesleki eğitim kursundan da 4 bin 513 kişi faydalandı.

Düzenlenen Mesleki Eğitim Kurslarında en fazla kursiyer sırasıyla "metal mamuller montaj işçisi", "dokuma konfeksiyon makineci" ve "plastik mamuller işçisi" mesleklerinde oldu.

Aktif İşgücü Programlarına, bu dönem içerisinde kadınlar erkeklerden daha fazla ilgi gösterdi.

İşbaşı Eğitim Programlarından yararlananların yüzde 54,4'ünü ve mesleki eğitim kurslarına katılanların yüzde 56,8'ini kadınlar oluşturdu.

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