Ekonomi
TRT Haber 27.10.2025 09:01

Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi olmadan araç satışı yaptığı tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye toplam 102 milyon lira idari para cezası verdi.

Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı olarak, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi ve tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla denetim ve düzenlemelerini aralıksız sürdürüyor.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda sürdürülmesi, hizmet kalitesinin ve tüketici memnuniyetinin artırılması amacıyla, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda, bugüne kadar 79 bin 113 işletmeye “İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi” düzenlendi.

Yapılan inceleme ve denetimlerde, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen 113 gerçek ve tüzel kişiye toplam 102 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Yalnızca bu yıl içerisinde, yetki belgesiz ticari faaliyette bulunduğu belirlenen toplam 217 gerçek ve tüzel kişi hakkında uygulanan idari para cezası tutarı 174 milyon TL’ye ulaştı.



 

Ticaret Bakanlığı
Türk tekstilinden 199 ülkeye 7 milyar dolarlık satış
