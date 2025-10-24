Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.10.2025 12:52

Reeskont kredilerinde limit artışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

Reeskont kredilerinde limit artışı
[Fotograf: AA]

TCMB, reeskont kredilerinde limit artışı yapılmasına karar verdi.

Buna göre, TCMB, bankalar aracılığıyla ihracatçı firmalara kullandırılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 1 Kasım 2025 tarihinden geçerli olmak üzere 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltti.

Bankadan edinilen bilgiye göre, reeskont kredisi günlük limitleri piyasa gelişmeleri, reel sektör talepleri ve kullanımların seyri dikkate alınarak belirli aralıklarla güncelleniyor.

Bu kapsamda yapılan son değerlendirme doğrultusunda söz konusu 4,5 milyar liralık günlük kullanım limitleri kasım ayının ilk haftasından itibaren uygulanacak.

ETİKETLER
İhracat Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Eximbank'ın ihracatçılarımıza 54 milyar dolar destek sağlamasını bekliyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:33
İzmir Kültür Yolu Festivali başladı
13:28
Girme Barajı'nda su tutulmaya başlandı
13:28
Gazeteci Faik Çetiner vefat etti
13:22
ALTAY Tankı'nda geliştirilen yetenekler KAAN için de ürün oldu
12:48
Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı
12:51
Bakan Şimşek: Eximbank'ın ihracatçılarımıza 54 milyar dolar destek sağlamasını bekliyoruz
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
FOTO FOKUS
Yaşlı adamın sele kapılma anı kamerada
Yaşlı adamın sele kapılma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ