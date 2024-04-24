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Ekonomi
AA 24.04.2024 09:55

Yeşildere Göleti Sulaması ekonomiye 19 milyon lira katkı sağlayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yapımı devam eden Yeşildere Göleti Sulamasının ülke ekonomisine 19 milyon lira katkı sağlayacağını söyledi.

Yeşildere Göleti Sulaması ekonomiye 19 milyon lira katkı sağlayacak

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Balta, Konya Meram Yeşildere Göleti Sulaması İkmali inşaatında çalışmaların devam ettiğini, yüzde 30 fiziki gerçekleşme sağlanan projenin 2024'te tamamlanacağını belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Balta, boru imalatlarının devam ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gölet sayesinde modern sulamayla tanışacak 1420 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle çiftçimiz farklı ürünler ekip, yetiştirebilecek. Bölgede yapılacak sulu tarımla 2024 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 19 milyon lira yıllık katkı sağlanması hedeflenmektedir."

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Tarım ve Orman Bakanlığı Konya
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