Gaziantep, Türkiye'nin geçen yıl yakaladığı 90 bin tonluk üretimi bu yıl tek başına gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Türkiye, antep fıstığı üretiminde altın yılını yaşıyor. Geçen yıl 90 bin ton üreten çiftçinin yüzü bu yıl gülüyor.

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, "Çok güzel bir hasat dönemimiz olacak. Şu anda yapmış olduğumuz hesaplamalarda 280 bin 290 bin ton civarında olacağını bekliyoruz. Bu Gaziantep ve Türkiye'deki bütün çiftçilerimizin,antep fıstığı ile uğraşan bütün çiftçilerimizin mutlu bir yıl geçireceği anlamına gelir." dedi.

Fıstık bahçelerindeki rekolteyle bu yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırılması bekleniyor.

Mehmet Karayılan, "240 bin tonların üzerine çıkamamıştık.her geçen gün hem Gaziantep'te hem Türkiye'nin en fazla üretim gerçekleşen 5 ilinde tekileler ve üretim alanları artıyor.Üretim alanları arttıkça Allah'ın izni ile rekolteler de artacak." ifadelerini kullandı.

2019'da 127 milyon dolarlık antep fıstığı ihracatı yapıldı. Türkiye'nin bu yılki rekolte artışı ile birlikte pazar payını da artırması bekleniyor.

Haber: Ramazan Düzgün

Kamera: Memiş Akçam