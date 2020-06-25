Av yasağı kapsamında olmadıkları halde, koronavirüs nedeniyle bir süre tekneleriyle denize açılamayan balıkçılar, hava sıcaklarının yüksek seyrettiği bugünlerde kıyıya barbun ve iskorpitle dönüyor. Bu balıkları genellikle il dışına satan balıkçılar, iç piyasada ise tezgahlarında yerli somon ve alabalığa yer veriyor.

Karadeniz'deki kafeslerde yetiştirilen ve 6 kilograma kadar ağırlığa ulaşabilen somon ile genellikle Maçka'nın Çoşandere bölgesinde üretimi yapılan yerli alabalıklar, kilogramı 20 liradan başlayan fiyatlarla av yasağı döneminde alternatif olarak tüketicilerin sofrasında yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Günlük satılıyor"

Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, bu yıl koronavirüs salgınından balıkçıların da etkilendiğini anlatarak, çoğu balıkçının 15 Nisan'da başlayan av yasağından önce sezonu sonlandırdığını belirtti.

Av yasağına rağmen yerli somon ve alabalıkların geçmiş yıllara göre daha düşük fiyattan satışa sunulduğuna işaret eden Mutlu, "Yerli somon ve alabalık balıkçılarımızın tezgahlarında çok iyi fiyattan ve günlük olarak satılıyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Balığı soframızdan eksik etmememiz gerekiyor"

Mutlu, salgın sürecinde insanların farklı nedenlerle balıktan uzak kaldıklarını gözlemledilerini belirterek, "Birçok insan köyüne gitmek durumunda kaldı. Okulların tatil olması ve bazı kurumların da evden çalışma sistemine geçmesi ister istemez balık satışlarında düşüşe yol açtı. Balık bilindiği üzere hem sağlık hem de dengeli beslenme açısından büyük bir nimet. Özellikle bugünlerde balığı soframızdan eksik etmememiz gerekiyor" dedi.

Karadeniz'de balık popülasyonunun bugünlerde iyi düzeyde olduğunu vurgulayan Mutlu, av yasağı öncesinde bu konuda iyi izlenimler elde ettiklerini söyledi.