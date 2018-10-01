"Yerli üretim" logolu etiketler raflarda

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu hale getirilen "yerli üretim" logosu, bazı marketlerde göze çarpar oldu.

Logonun şimdiden kullanılmaya başlanması tüketici örgütleri tarafından da olumlu karşılandı.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz yaptığı açıklamada, tüketicilerin raflardaki yerli ve yabancı ürünleri ayırabilmeleri için zorunlu hale getirilen "yerli üretim" logolarının etiketlerde yer almasını yararlı bulduklarını söyledi.

Bu etiketlerdeki ayırt edici özellik dolayısıyla tüketicilerin Türkiye'de üretilen yerli mallarını daha fazla tercih edeceğini belirten Yılmaz, "Yerli üretim logosu ile yerli ürünler daha fazla tüketilecek. Yerli tüketim arttıkça yerli üretim de artacak. Bu durum ekonomiye katkı sunacak." dedi.

Yılmaz, etiketin tüketiciler açısından önemli olduğuna işaret ederek, logo ve bilgilerle tüketici üzerinde bir farkındalık yaratılmasının son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu sürece bağlı olarak yerli malına verilen önemin bu logo sayesinde artacağını ve tüketicilerin de ilgisini çekeceğini düşündüğünü belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yerli malına sahip çıkmalıyız, çünkü yerli malı memleket malıdır. Bu uygulamayı son derece doğru ve yerinde görüyoruz. Memleket malına hep birlikte sahip çıkalım. İlgili yönetmelik 18 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Şimdiden logoların raflardaki yerini alması çok sevindirici. Tüketiciler artık yerli ürünleri rahatlıkla fark edecek ve tercihini o ürünlerden yana kullanacak. Ekonomimizin gelişmesi adına önemli bir uygulama. Bunun kısa bir zaman içinde yaygınlaşacağını tahmin ediyorum. Çünkü böyle bir ihtiyaç vardı."

Uygulamayana para cezası

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da Ticaret Bakanlığınca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un Fiyat Etiketi başlıklı 54. maddesine dayalı olarak çıkarılan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, yerli üretim ürün etiketlerinde ayırt edici logo kullanılması zorunluluğunun 3 Ekim'de yürürlüğe gireceğini söyledi.

Ağaoğlu, yeni düzenlemeyle etikette, malın satış fiyatının yanında birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması zorunluluğu getirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böylelikle tüketici raftaki ürünün menşeinin yanı sıra fiyatının ne zaman değiştirilmiş olduğunu da görebilecek. Etikette yerli üretim logosu kullanmayan veya etiket yönetmeliğinde öngörülen kurallara uymayan perakende satıcılara, her bir ürün etiketi için 274 lira para cezası uygulanacak. Etiketle ilgili ihbarlar ticaret il müdürlüklerine, zabıtalara ve mülki amirlere yapılabileceği gibi tüketiciler Alo 175 hattına da ihbarda bulunabilecek. Logonun bazı marketlerde, raflarda kullanılmaya başladığını duyduk ve gördük. Türkiye'de üretilen ürünlerin belli ve ayırt edici olması güzel. Tüketiciler bundan sonra aldıkları ürünün yerli olup olmadığını görecekler. Logonun şimdiden kullanılmaya başlaması de iyi oldu. Bu logonun çok kısa zamanda bütün tarife ve fiyat listelerinde yer alacağını ümit ediyorum."

Logonun kullanımına ilişkin Bakanlıkça belirlenen hususlar şöyle:

- Yerli üretim logosunun Türkiye'de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu olacak.

- Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilecek.

- Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yerli üretim logosu kurumsal kimlik kılavuzunda yer alan oranlara uyulması gerekecek.

Kaynak: AA